Tekirdağ’da Ramazan Bayramı sebebiyle bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Tekirdağ’da her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni bu yıl da gerçekleştirildi. Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Polisevi’nde düzenlenen törende misafirleri kapıda karşıladı. Bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade eden Soytürk, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Törene Vali Soytürk’ün yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.