Tekirdağ Çorlu'da yoldaki çukur nedeniyle kaza yapan motosikletli genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Hastane ışıklar mevkiinde meydana geldi. Emre A.'nın kullandığı 59 ALN 893 plakalı motosiklet, iddiaya göre, ışıkları geçtikten sonra yolda meydana gelen çukura girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi.
Kaza sonrası yaralanan motosikletli Emre A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.