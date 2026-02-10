Dünya’nın ikizi olarak anılan Venüs’ün jeolojisine odaklanan yeni çalışmalar, gezegenin düşünüldüğünden çok daha dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. NASA’nın Magellan görevinden elde edilen radar verilerinin modern analiz yöntemleriyle yeniden incelenmesi sonucunda, araştırmacılar dev yanardağ Nyx Mons’un yamaçlarında yer altına doğru uzanan büyük boşluklar belirledi. “Lav tüpleri” olarak adlandırılan bu oluşumlar, volkanik patlamalar sırasında yüzeyi soğuyup katılaşan lavın alt kısmındaki sıcak lavın akarak boşalmasıyla meydana gelen doğal tüneller olarak tanımlanıyor.

Bu bulgu, Venüs’ün jeolojik açıdan tamamen sönmüş bir gezegen olduğu görüşünü ciddi biçimde sorgulatıyor. Ay ve Mars’tan sonra başka bir gök cisminde doğrudan tespit edilen ikinci lav tüneli olması, gezegenin iç yapısının hâlâ etkin olduğuna güçlü bir işaret kabul ediliyor. Yoğun bulut örtüsü ve aşırı sıcak atmosferi nedeniyle Venüs yüzeyi doğrudan gözlemlenemese de, radar verileri sayesinde yer altı yapıları haritalandırılabiliyor ve bu gizli tüneller ilk kez ayrıntılı biçimde ortaya çıkıyor.

Gelecekte gerçekleştirilecek olan EnVision gibi yeni uzay görevleri, bu volkanik izleri çok daha derinlemesine inceleyecek. Bilim insanları, yerin yüzlerce metre altına nüfuz edebilen radar sistemleriyle bu tünellerin tam uzunluğunu ve iç yapısını belirlemeyi hedefliyor. Bu gizemli yeraltı koridorları, ilerleyen dönemlerde Venüs’e gönderilecek robotik keşif araçları için gezegenin aşırı sıcaklarından korunabilecekleri doğal sığınaklar olma potansiyeli taşıyor.