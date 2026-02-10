Kış mevsiminde oldukça sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının en yaygın belirtilerinden biri öksürük olarak tanımlanıyor. Ancak genellikle grip gibi hastalıklardan kaynaklı olduğu düşünülerek fazla önemsenmeyen öksürüğün, eğer 8 haftadan uzun süre geçmiyor ise göz ardı edilmemesi gerekiyor. Medline Adana Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, inatçı öksürüğün altında yatabilecek nedenlere dikkat çekti.

"Alerjik astımda sabaha karşı artan öksürük ve eforla hışıltı görülebilir"

Kronik öksürüğün astımın en belirgin özelliklerinden olduğunu belirten Dr. Baysal, "Kronik öksürük, astımın en belirgin belirtilerinden biridir. Hırıltılı solunum, nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi eşlik edebilir. Öksürük genellikle kuru, gıcık tarzında ve özellikle geceleri artan bir özellik taşır. Alerjik astımda ise sabaha karşı artan öksürük ve eforla hışıltı görülebilir. KOAH’ta kronik ve ilerleyici nefes darlığı ile seyreden önemli bir hastalıktır. Bu hastalarda öksürük genellikle uzun süreli ve çoğu zaman balgamlıdır. Nefes darlığı ve göğüste tıkanma hissi de öksürüğe eşlik edebilir" ifadelerini kullandı.

"Geceleri nöbet şeklinde gelen öksürük reflü belirtisi olabilir"

Öksürüklü reflü ve bronşite de dikkat çeken Dr. Baysal, "Reflü, mide asidinin yemek borusuna kaçmasıyla tahriş oluşturarak öksürüğe neden olabilir. Kahve, baharatlı ve yağlı yiyeceklerden sonra artan, geceleri nöbet şeklinde gelen ve uzun süren öksürük reflü belirtisi olabilir. Göğüs yanması da sık görülür. Bronşit de öksürüğün yaygın nedenleri arasındadır. Kronik bronşit, iki yıldan uzun süren ve yılın en az üç ayında balgamlı öksürükle kendini gösteren bir tablo oluşturabilir" diye konuştu.

"İlaç değişikliği doktor kontrolünde olmalı"

Kalp yetmezliği ve bazı hipertansiyon ilaçlarına da dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Dr.Baysal, daha sonra şunları söyledi:

"Öksürük bazen kalp yetmezliğinin önemli bir belirtisi olabilir. Özellikle yatınca artan, oturunca ya da ayağa kalkınca hafifleyen öksürük dikkat çekicidir. Bazı hastalarda pembe renkli balgam görülebilir. ACE inhibitörleri olarak bilinen bazı tansiyon ilaçları kuru öksürüğe neden olabilir. Bu öksürük tedavi başladıktan birkaç saat sonra ortaya çıkabileceği gibi, haftalar ya da aylar sonra da görülebilir. Böyle bir durumda doktor kontrolünde ilaç değişikliği yapılabilir."

"Sigara, solunum yollarını etkiliyor"

Sigara tüketiminin solunum yollarını tahriş ettiğine de vurgu yapan Dr. Baysal, "Kış aylarında ortaya çıkan inatçı öksürük sizi yanıltmasın. Sigara, solunum yollarını tahriş ederek kronik öksürüğe neden olur. Sigara içenlerde özellikle sabahları koyu renkli balgamla birlikte öksürük görülebilir. Öksürüğün sigaraya bağlanıp önemsenmemesi, KOAH gibi hastalıkların tanısının gecikmesine yol açabilir. Sinüslerin iltihaplanması, kronik öksürüğün önemli nedenlerinden biridir. Genellikle geniz akıntısına bağlı olarak gelişir ve kuru öksürük şeklinde görülür. Yapılan çalışmalarda kronik öksürüğü olan her üç hastadan birinde sinüzit tespit edilmektedir" şeklinde konuştu.

"Öksürük kuru ve kesik kesik olabilir"

Akciğer ve gırtlak kanserine de dikkat çeken Dr. Baysal, "Kimi zaman akciğer tümörleri yerleşim yerine göre öksürük yapabilir. Özellikle yoğun sigara içen kişilerde yeni başlayan öksürük, öksürüğün karakterinde değişiklik veya kanlı balgam görülmesi akciğer kanserinin habercisi olabilir. Öksürüğe ses kısıklığı eşlik ediyorsa gırtlak kanseri açısından da değerlendirme gerekir. Zatürre başlangıcında öksürük kuru ve kesik kesik olabilir, ilerleyen süreçte balgam ve göğüs ağrısı eşlik edebilir. Tüberkülozda öksürükle birlikte kanlı balgam görülebilir. Ayrıca sarkoidoz, non-astmatik eozinofilik bronşit, bronşektazi, interstisyel akciğer hastalığı, psikojenik öksürük ve pulmoner emboli gibi hastalıklar da kronik öksürüğe neden olabilir" diyerek sözlerini tamamladı.