Mart 2025’te bu kayaçlarda, yaşamın biyolojik ürünleri arasında kabul edilen uzun zincirli alkanların tespit edildiği duyurulmuştu. NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden Dr. Alexander Pavlov ve ekibi, bu moleküllerin milyarlarca yıl boyunca yer altında korunduktan sonra yaklaşık 78 milyon yıl önce yüzeye çıktığını belirledi.

Kozmik radyasyonun zaman içindeki yıpratıcı etkisini inceleyen araştırmacılar, alkanların radyasyona maruz kalmadan önce günümüzde ölçülen seviyelerden en az 2 bin kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, geçmişte Mars yüzeyinde organik madde miktarının milyonda 120 ile 7 bin 700 parça arasında olabileceğine işaret ediyor.

Göktaşları ve atmosferik süreçler açıklamakta yetersiz

Bilim insanları, bu kadar yüksek organik yoğunluğun karbonca zengin meteoritler, uzay tozu birikimi ya da antik Mars atmosferindeki kimyasal çökelmelerle açıklanamayacağını vurguluyor.

Araştırmada hidrotermal bacaların olası rolü de ele alındı; ancak 120 ppm ve üzerindeki organik yoğunlukların, bölgede ölçülen karbonat seviyeleriyle uyuşmadığı sonucuna varıldı.

Yaşamın izleri belirginleşiyor ancak kesin kanıt bekleniyor

Dünya'daki benzer yoğunluktaki alkanların tamamen canlı organizmalar tarafından üretildiği biliniyor. Bilim insanları Mars için de aynı durumun geçerli olabileceğini belirtmekle birlikte, henüz keşfedilmemiş kimyasal süreçlerin ihtimalini de dışlamıyor.

Perseverance aracının Cheyava Falls bölgesinde bulduğu kanıtların ardından, Yellowknife Bay bulguları antik Mars yaşamı lehine en güçlü ikinci kanıt olarak görülüyor.

Mars'tan örnek getirme misyonlarının bütçe kesintileri nedeniyle belirsizliğini koruması, roverların sunduğu bu verilerin uzun bir süre daha "en olası kanıt" olarak kalmasına neden olacak.