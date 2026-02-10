AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gürkan, Genel Başkan Vekili Efkan Alâ, Milletvekili Refik Özen ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerini belirtti.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkan Vekilimiz Sayın Efkan Âlâ, Milletvekilimiz Sayın Refik Özen ve Bursaspor Başkanımız Sayın Enes Çelik ile birlikte; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldik. Bu kadim şehre gösterdiği yakın ilgi, her alanda verdiği güçlü destek ve Bursa'ya olan muhabbeti için şükranlarımızı ifade ettik. Bursa; liderine güvenen, lideriyle yol yürüyen bir şehirdir. Biz de bu emaneti aynı inanç ve kararlılıkla taşımaya devam edeceğiz. Teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanım."