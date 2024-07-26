Tekirdağ’da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın yaklaşması nedeniyle Eğitim Yatırımları Toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu’nda, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın yaklaşması nedeniyle Eğitim Yatırımları Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Recep Soytürk başkanlık etti.

Toplantıda, Tekirdağ’daki eğitim yatırımlarının mevcut durumu değerlendirildi ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Eğitim yatırımlarının yanı sıra, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçları, okul bakım ve onarımları gibi konular da ele alındı.

Vali Recep Soytürk, toplantıda eğitimin kalitesinin artırılması ve öğrenci başarısının yükseltilmesi için alınacak önlemleri vurguladı. Eğitim yatırımlarının şeffaf bir şekilde yönetilmesi ve kaynakların etkin kullanımı konularında yöneticilere talimatlar verdi.

Toplantıya Vali Recep Soytürk’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Kaan Peker, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nair ve Yatırım İzleme Şube Müdürü Tolga Göçmen de katıldı.

Önümüzdeki sezonda verimli bir eğitim sürecinin geçmesi için 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’na yönelik hazırlıkların hızlandırılması kararı alınarak toplantı sona erdi.