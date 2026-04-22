Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün akademisyen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında profesör, doçent ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde A.B., R.M., M.A. ve E.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.B., R.M. ve M.A.'nın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli akademisyenler olduğu, E.Ö.'nün ise Keşan'da özel bir hastanede görev yapan doktor olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, sim kartlar, 1 hafıza kartı ve 1 laptop ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.