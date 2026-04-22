Kocaeli'nin Körfez ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu denize düşen kişi ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İskele açıklarında bir balıkçı teknesinin battığını fark eden güvenlik ekipleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize düşen tekne sahibi, römorkör yardımıyla sudan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.