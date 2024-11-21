Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış sebebiyle sokaklar dereye döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Süleymanpaşa’da sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğlen kısa sürede şiddetli sağanak yağışla birleşerek hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı yerlerde oluşan su birikintileri trafiği durma noktasına getirdi. Vatandaşlar ani bastıran yağıştan korunmak için sığınacak yer aradı.

Mazgallar tıkandı, araçlar güçlükle ilerledi

Bazı bölgelerde yağmur suyu mazgallarının tıkanması nedeniyle sokaklarda küçük göletler oluştu. Özellikle şehir merkezindeki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, araçlar biriken sularda ilerlemekte zorlandı. Su baskınları nedeniyle bazı iş yeri ve bodrum katını su bastığı öğrenildi.

Seyfi İşlek isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “Saat 13.00 sıraları afat var. Ama aynı zamanda bereket yağıyor. Yazdan bu yana yağış olmadı. Şuan güzel bir yağmur var. Herkese hayırlı olsun. Çiftçilerimizin buğdayları çıkacak Allah’ın izniyle” dedi.

Hava tahminlerine göre yağışın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.