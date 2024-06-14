Tekirdağ’da Jandarma Teşkilatı’nın 185’inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı’nın 185’inci kuruluş yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da kutlandı. Tarihi Tekirdağ Valiliği önündeki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Ardından protokol üyeleri şehit mezarlığına ziyarette bulunup dua etti.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Tekirdağ İl Jandarma Komutayı Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve jandarma personelleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.