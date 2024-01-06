Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Jandarma ekiplerince kaçak kazı yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine bölgeye giden ekipler 6 kişi ve kaçak kazı yapılmada kullanılan çok sayıda malzeme ile geçirdi.

Jandarma komutanlığı ekiplerince Tekirdağ Şarköy İshaklı Mahallesinde kaçak kazı yapıldığının tespiti üzerine bölgeye gidildiğinde, R.S., K.K., M.K., S.S., C.O, T.G isimli şahısların kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

Bölgede yapılan aramalarda ise 1 adet jeneratör, 1 adet gırgır,1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet makara, 1 adet piknik tüpü, 1 8 metre kablo, 2 adet Demir çubuk, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen parça ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.