Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık artırıcı etkinliklerine devam ediyor. Bu çerçevede, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde bulunan bir firmanın kadın personeline yönelik "KADES Uygulaması ve En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi" düzenlendi.

Eğitime katılan 21 kadın personele, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir araç olan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında detaylı bilgi verildi. Uygulamanın nasıl kullanılacağı, acil durumlarda nasıl harekete geçileceği ve kadınların kendilerini nasıl güvende tutabilecekleri anlatıldı. Eğitmenler, broşür dağıtarak kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını indirmelerine yardımcı oldu.

Ayrıca, eğitimin bir diğer önemli ayağı olan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında da bilgilendirmeler yapıldı. Proje, çocukları uyuşturucudan korumak için annelerin bilinçlendirilmesini hedefliyor. Bu kapsamda, katılımcılara uyuşturucu madde bağımlılığına karşı çocuklarını nasıl koruyabilecekleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve erken uyarı işaretleri konusunda eğitim verildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini ve toplumun her kesiminde farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.