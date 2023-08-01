Tekirdağ merkez Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehrin kültürel ve yerel değerlerinin tanıtılması, yerel üreticilere katkı sağlamak ve hemşeri bilincini geliştirmek için her yıl düzenlenen şenliklerden biri olan, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Ferhadanlı Mahallesi Karpuz Şenliği 5 Ağustos’ta yapılacak.

Seslendirdiği türkülerle gönüllerde taht kuran ünlü sanatçı Zara’nın konser vereceği 2. Ferhadanlı Mahallesi Karpuz Şenliği, birçok sürpriz etkinlik ve ikramlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, tüm Tekirdağlıları Ferhadanlı’ya davet etti. Uzunlar, “Süleymanpaşamızın kültürel ve yerel lezzet değerlerini tanıtmak, yerel üreticilerimize katkı sağlamak ve yöresel ürünlerimize marka değeri kazandırarak şehrimizin ekonomisini canlandırmak hedefiyle bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz Ferhadanlı Karpuz Şenliği, 5 Ağustos’ta gerçekleşecek. Ünlü Sanatçı Zara’nın sahne alacağı şenlik organizasyonumuzda, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın doyasıya eğleneceği çeşitli yarışma ve etkinlikler 5 Ağustos Cumartesi günü, Ferhadanlı Mahallemizde olacak. Tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.