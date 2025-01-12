Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşanan olayda, N.O. isimli şahıs, iddiaya göre birlikte yaşadığı S.L. adlı kadını ve kızı Ş.O.'yu tabanca ile vurdu, ardından aynı silahla intihara teşebbüs etti.

Olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, S.L. ve Ş.O.'nun cansız bedenleriyle karşılaşırken, ağır yaralı bulunan N.O.’ya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde yapılan incelemede, şahsın bir intihar mektubu bıraktığı tespit edildi. Konu hakkında cumhuriyet savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı.