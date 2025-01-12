Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin Alternatif Tıp Polikliniği, vatandaşlara ozon ve hacamat tedavisi gibi hizmetler sunuyor. Doğal çözümlerle sağlık sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan alternatif tıp uygulamaları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nde ozon tedavisinin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenli olarak uygulandığını ifade eden Dr. Karadayı, bu yöntemin başta şeker, tansiyon, astım ve KOAH olmak üzere 400’den fazla hastalığın tedavisinde etkili olduğunu söyledi. Tedavinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve halsizlik, yorgunluk gibi sorunlara karşı destek sağladığını belirten Karadayı, “Ozon tedavisi özellikle bağışıklığı düşük bireyler ve sistemik hastalıkları olan kişiler için oldukça faydalıdır. Haftada üç gün ve ayda 12 seans olarak uyguluyoruz” dedi.

Hacamat ve ozon tedavisi

Dr. Karadayı, Salı günleri uygulanan hacamat tedavisinin ise bel, sırt, bacak ağrıları ve migren gibi rahatsızlıklarda etkili bir yöntem olduğunu ifade etti. Hacamatın yılda bir veya iki kez yapılmasının yeterli olduğunu vurgulayan Karadayı, “Sağlık merkezimizde 7 ila 11 kupa arasında işlem uyguluyoruz. Tüm malzemelerimiz tek kullanımlık olup, işlemleri steril bir ortamda gerçekleştiriyoruz” dedi.

Vatandaşları alternatif tıp uygulamaları konusunda dikkatli olmaya çağıran Dr. Karadayı, bu işlemlerin hijyenik ve güvenilir ortamlarda yapılmasının önemini hatırlattı. Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin bu standartlara uygun hizmet sunduğunu ifade eden Karadayı, tedavi olmak isteyen vatandaşların önce doktor muayenesinden geçmesi gerektiğini ve uygun görülen kişilere tedavinin uygulandığını söyledi.