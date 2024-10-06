Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda ölü sayısı 2’ye yükseldi. Platonik aşk cinayetine kurban giden Fatma Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda daha önce 1 kişi ölmüş, 1’i polis 4 kişi yaralanmıştı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde yaşanmış, Eren Uzuner adlı saldırgan, platonik aşk beslediği Fatma Özdemir’i hedef almıştı. Saldırıda Barkın Perçin olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatma Özdemir ile birlikte 1’i polis 3 kişi yaralanmıştı. Son olarak, hastanede tedavi altında olan Fatma Özdemir’in de yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.