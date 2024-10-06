Okul öncesi çocuklara eğitim fırsatı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yuvam İstanbul, daha çok çocuğa erişebilmek için Kısa Mola Merkezlerini hayata geçiriyor. Kısa Mola Merkezlerine başvurular, 7-11 Ekim arasında İstanbul Senin Uygulaması ile ilgili merkezden yapılabilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 3-6 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitim imkanı sunduğu Yuvamız İstanbul, Kısa Mola Merkezlerini hayata geçiriyor.

Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi ve herhangi bir kurumdan kreş hizmetine ulaşamayan 4-6 yaş arasındaki çocuklar için 2’şer saatlik oyun grupları düzenlenecek.

Yuvamız İstanbul öğretmenleri tarafından düzenlenecek oyunlar sayesinde çocukların zihinsel, fiziksel ve beceri odaklı gelişimlerine destek verilmesi amaçlanıyor. Kısa molalar sayesinde ise aileler kendilerine zaman ayırabilme fırsatını yakalayabilecek.

Kısa Mola Merkezleri ilk etapta; Ümraniye Aşağıdudullu, Esenyurt Sultaniye, Eyüpsultan Akşemsettin, Fatih İskenderpaşa, Pendik Çamlık, Çekmeköy Hamidiye olmak üzere 6 merkezde hayata geçecek. Merkezlere başvurular, 7-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin uygulaması ve ilgili merkezler üzerinden yapılabilecek.