Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Eren Uzuner ise mazeret bildirdiği için duruşmaya katılmadı. Yakınlarını kaybeden aileler, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, olayda yaralanan S.D’nin yaralanmalarının vücuda verdiği zararın niteliğine ilişkin ilgili kurum raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay, 4 Ekim 2024’te Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelmişti. Uzun süredir platonik aşk beslediği Fatma Özdemir’i çay ocağında otururken hedef alan sanık Eren Uzuner, önce yanında oturan Barkın Perçin’e ateş etmiş, ardından Fatma Özdemir’i vurmuştu. Olay sonrası çalıştığı Evkur mağazasına giderek iş arkadaşlarını da yaralayan sanık, kaçarken bir polisi de silahla yaralamıştı.

Saldırıda Fatma Özdemir ve Barkın Perçin hayatını kaybetmiş, 1’i polis 3 kişi yaralanmıştı.