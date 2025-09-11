Can Holding’in Küçükçekmece’deki merkezinde jandarma ekiplerinin çalışması devam ederken, çilingir çağırıldı.

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırıldığı iddiasıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheliye gözaltı kararı verildi. Holdingin Küçükçekmece’de bulunan merkezine TMSF yetkilileri ve avukatlardan oluşan bir heyet gelmişti. Jandarma ekiplerinin bina içerisinde çalışmaları devam ederken, çilingir çağırıldığı öğrenildi.