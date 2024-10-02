Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi ve Çorlu Önerler Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonlarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Eylül 2024 tarihinde Çerkezköy Namık Kemal Mahallesi’nde H.B. isimli şahsa yapılan kaba üst aramasında 1 adet tabanca ve 1 adet boş şarjör ele geçirildi. Ayrıca, 1 Ekim 2024 tarihinde Çorlu Önerler Mahallesi’nde O.S. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 1 adet av tüfeği, 28 adet av fişeği, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 60 adet fişek ve 3 adet harici taşınabilir disk bulundu.

Her iki olayla ilgili olarak 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet kapsamında yasal işlem başlatıldı.