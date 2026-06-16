Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü kapsamında yaklaşık 100 kırsal mahallede gerçekleştirilmesi planlanan 'Sağlıklı Köy, Güvenli Gelecek' projesinin ilk buluşmasını Süleymanpaşa'ya bağlı Ferhadanlı Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen program, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğünün işbirliğiyle gerçekleştirildi. Program kapsamında yaş almış vatandaşlara yönelik sağlık taramaları yapılırken, temel ilk yardım teknikleri, dijital dolandırıcılık yöntemleri, telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen siber suçlar ile dijital tuzaklara karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Alanında uzman Büyükşehir Belediyesi çalışanlarınca gerçekleştirilen sunumlarda, özellikle son yıllarda artış gösteren telefon dolandırıcılıkları ve internet üzerinden yapılan sahtekârlıklara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılarla paylaşıldı.

Büyükşehir'in destek hizmetleri anlatıldı

Programın devamında Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlı ve engelli bireylere yönelik sunduğu sosyal destek hizmetleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Kendi ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlara yönelik evde bakım, kişisel hijyen ve öz bakım hizmetleri, saç kesimi desteği, emekli vatandaşlara yönelik pazar desteği uygulaması ile hasta, yaşlı ve engelli bireyler için sunulan ücretsiz evden hastaneye ve hastaneden eve ulaşım hizmetlerinden nasıl yararlanılabileceği konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

Vatandaşlar evlerinde de ziyaret edildi

Etkinlik sonunda mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren ekipler, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Programın ardından yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek sağlık durumları değerlendirildi ve gerekli yönlendirmeler yapıldı. Katılımcılar ise verilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

'Kimseyi yalnız ve kimsesiz bırakmıyoruz'

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, yaşlı bireylerin toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını belirterek, 'Büyüklerimizin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 'Sağlıklı Köy, Güvenli Gelecek' projemizle yalnızca bilgilendirme yapmakla kalmıyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek onlara doğrudan ulaşıyoruz. Kırsal mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle hem yaşlılarımızın hem de engelli bireylerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onların hayatını kolaylaştıran her adımı sosyal belediyeciliğin en önemli sorumluluklarından biri olarak görüyoruz' dedi.

Çalışmalar kırsal mahallelerde sürecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında kırsal mahalle ziyaretleri belirlenen program doğrultusunda yaklaşık 100 kırsal mahallede devam edecek. Çalışmalarla yaşlı ve engelli bireylerin sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetlere erişim konusunda bilinçlendirilmesi, ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.