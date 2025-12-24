Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçesi genelinde yapılan aşılamalarla hem hayvan sağlığının korunması hem de muhtemel salgınların önüne geçilmesi hedefleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, yürütülen çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini belirterek, 'Üreticilerimizin emeğini, hayvan varlığımızı ve ülke hayvancılığını korumak adına ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde görev yapıyor. Aşılama çalışmalarına destek veren tüm yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA