Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte sular yollarda adeta dere gibi aktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarılarından sonra Tekirdağ’da öğlen saatlerinde şiddetli yağış bazı mahallelerde etkisini gösterdi. Özellikle altyapının yetersiz olduğu Barbaros, Topağaç ve Altınova Mahalleleri arasında ulaşımın sağlandığı yolda şiddetli yağış sonrasında su birikintileri oluştu.

Mazgallar işlevsiz kaldı

Birikintilerinin artmasıyla ilerleyen sular mazgallar yerine yolda birikerek adeta dere gibi aktı. Yanlış yere konumlanan mazgallar işlevini yerine getiremezken, yolda akan sular sürücülere zor anlar yaşattı.