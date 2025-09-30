DenizTemiz Derneği/TURMEPA’nın Garanti BBVA iş birliğiyle 2020 yılında başlattığı Mavi Nefes Projesi, Marmara Denizi’nde deniz kirliliğini önlemek ve çevre bilincini artırmak amacıyla yürüttüğü eğitim faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Projenin en önemli ayağını oluşturan Mavi Nefes Eğitim Otobüsü, beşinci yılında ilk durağı olarak Ayvalık’ı seçti.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla Setur Marina’da düzenlenen açılış töreninde, öğrenciler ve davetliler eğitim otobüsünü ilk kez gezme fırsatı buldu. Beş gün boyunca Ayvalık’ta öğrencileri ağırlayacak olan otobüste, deniz kirliliğini önlemeye yönelik çeşitli atölye çalışmaları ve STEAM tabanlı uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecek. Eğitimlerde, çocukların ve gençlerin deniz ekosistemine yönelik farkındalık kazanmaları ve çözüm odaklı projeler geliştirmeleri hedefleniyor.

Otobüs içerisinde gerçekleştirilen STEAM eğitimleri, Ertevorg’un desteğiyle yürütülüyor. TURMEPA yetkilileri, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mavi Nefes Projesi ile çocuklarımızın ve gençlerimizin denizlerimizi daha iyi tanımasını, onları koruma konusunda bilinçlenmesini ve sürdürülebilir bir gelecek için adım atmasını amaçlıyoruz. Ayvalık’tan başlattığımız bu yolculuğun, Marmara Denizi’nin temizliği için önemli bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz."

Beş gün boyunca Ayvalık’taki öğrencilere açık olacak eğitim otobüsü, daha sonra farklı şehirlerdeki çocuklarla buluşmaya devam edecek.