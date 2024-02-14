Tekirdağ’da jandarma ekiplerince tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde M.T. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet kuru sıkıdan çevrilme tabanca, 1 adet şarjör ve 11 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi.
Saray Bozoba Mahallesinde T.E. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.
Çerkezköy Namık Kemal Mahallesinde E.T. isimli şahsın evinde 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 40 adet fişek ele geçirildi.
Şüphelilerle ilgili işlem başlatıldı.
Kaynak: iha