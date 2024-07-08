Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde aynı istikamete seyir halindeki tankerin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada iki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, D- 100 Karayolu Edirne - Çorlu istikametinde Ulaş Mahallesi Mevkiinde meydana geldi. Mesut Başlı idaresindeki 41 B 4007 çekici ve 41 F 7493 plakalı dorse plakalı tır aynı yönde seyreden Eren Köseoğlu yönetimindeki 59 AGM 425 plakalı traktöre çarptı.

Kaza sonrası glikoz yüklü dorse yan yatarken, traktör de hurda yığınına döndü. Kaza nedeniyle bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki sürücünün de hafif sıyrıklarla atlattığı kazada çekicinin delinen deposundan yola mazot aktı.

Kaza sonrası ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekiplerinin incelemesi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.