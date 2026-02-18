Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Ocak 2026 itibarıyla 385 bin 787 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 33 milyon 751 bin 673'e yükseldi. Bu taşıtların yüzde 56,1'ini otomobil, yüzde 18,7'sini motosiklet, yüzde 18,4'ünü kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,3'ünü minibüs, yüzde 1,3'ünü traktör, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ'da Ocak ayında toplam 385 bin 787 motorlu kara taşıtının 192 bin 537'si otomobil, 6 bin 481'i minibüs, 5 bin 506'sı otobüs, 55 bin 816'sı kamyonet, 13 bin 39'u kamyon, 76 bin 165'i motosiklet, bin 431'i özel amaçlı taşıt ve 34 bin 812'si traktör olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan kentte 8 bin 378 taşıtın devri yapıldı. Noterler aracılığıyla ikinci, üçüncü ve daha fazla el değiştiren araçları kapsayan devir işlemlerinde 5 bin 647 otomobil ilk sırada yer alırken 192 minibüs, 120 otobüs, bin 261 kamyonet, 184 kamyon, 580 motosiklet, 24 özel amaçlı taşıt ve 370 traktör yer aldı.