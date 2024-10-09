Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Kapaklı, Hayrabolu, Çorlu, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlarla ilgili önemli bulgulara ulaşıldı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda bonzai ve esrar maddesi ile birlikte ruhsatsız tabancalar ve kurusıkı tabancalar ele geçirilirken, olaylarla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İlk operasyon, 3 Ekim 2024 tarihinde Kapaklı Fatih Mahallesi’nde A.A. ve A.Ö. isimli şahıslara yönelik gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 76,9 gram bonzai ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

4 Ekim 2024’te Hayrabolu Subaşı Mahallesi’nde Ö.K. isimli şahsın üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca bulundu. Aynı gün Çerkezköy Atatürk Mahallesi’nde yapılan başka bir operasyonda Y.E.Ç. isimli şahıs üzerinden 5 gram bonzai ele geçirildi.

5 Ekim 2024’te Şarköy Yörgüç Mahallesi’nde yapılan bir başka operasyonda, T.C. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Çorlu Yenice Mahallesi’nde 6 Ekim 2024 günü yapılan bir operasyonda F.A. isimli şahsın ikametgâhında 1 tabanca, 1 şarjör, 15 adet fişek ve 1 boş kovan bulundu. Aynı gün Kapaklı Karaağaç Mahallesi’nde C.Ş. isimli şahsın üst aramasında ise 23 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlar sırasında suç unsurlarıyla yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu ve silah ticaretine karşı yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.