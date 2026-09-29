İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nedim İncebay, Hedef 2034 projeleri kapsamında uluslararası ticareti kolaylaştırmaya yönelik yeni çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

İncebay’ın açıkladığı İTSO Çin Alım Ofisi projesiyle, İnegöllü firmaların dünyanın en önemli üretim ve tedarik merkezlerinden biri olan Çin’de daha güçlü bir saha desteğine kavuşması hedefleniyor.

“İnegöllü firmalar Çin’de yalnız kalmamalı”

Nedim İncebay, Çin gibi büyük bir pazarda doğru bilgiye ve doğru bağlantıya ulaşmanın firmalar açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“İnegöllü bir sanayicimiz Çin’den hammadde, ürün, makine veya herhangi bir üretim girdisi araştırdığında süreci tek başına yürütmek zorunda kalmamalı. Doğru üreticiye ulaşabilmeli, fiyatları karşılaştırabilmeli, ürününü gerektiğinde yerinde kontrol ettirebilmeli ve sahada kendisine destek olacak güvenilir bir yapıya erişebilmeli.”

Çin’de saha desteği sağlanacak

İTSO Çin Alım Ofisi’nin yalnızca bir ofis alanı olarak düşünülmediğini ifade eden İncebay, projenin temelinde firmaların Çin’deki ticari operasyonlarını kolaylaştıracak bir saha organizasyonunun bulunduğunu söyledi.

“Bizim için mesele Çin’de bir tabela veya masa kurmak değil. Arkasında doğru bağlantıların bulunduğu, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu anda ulaşabileceği ve ticari süreçlerini takip edebilecek bir sistem oluşturmak istiyoruz.”

Proje kapsamında Çin’de kullanılabilecek bir çalışma alanı oluşturulması ve gerektiğinde İnegöllü firmaların bu altyapıdan yararlanabilmesi de planlanıyor.

PROJENİN DESTEK ALANLARI

• Güvenilir tedarikçilere erişim

• Üretici araştırması

• Fiyat karşılaştırması ve doğrulama

• Numune süreçlerinin takibi

• Ürün ve kalite kontrollerinin organizasyonu

• Yerel bağlantı ve saha desteği

TEDARİK SÜREÇLERİNDEN ULUSLARARASI TİCARETE

İTSO Çin Alım Ofisi’nin firmaların satın alma süreçlerinde birçok farklı noktada destek sağlaması hedefleniyor. Çin’den ürün veya hammadde almak isteyen firmalar için uygun üreticilerin araştırılması, alternatif tekliflerin karşılaştırılması, numune süreçlerinin takibi ve üretim öncesi veya sevkiyat öncesi kalite kontrollerinin organize edilmesi projenin temel çalışma alanları arasında yer alacak.

Nedim İncebay konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Çin’de binlerce üretici var. Asıl mesele üretici bulmak değil, doğru üreticiyi bulmak. Firmalarımızın yanlış tedarikçi, yanlış ürün veya yanlış fiyat nedeniyle kayıp yaşamasını azaltacak bir yapı kurmak istiyoruz.”

İTSO uluslararası ticarette daha aktif olacak

İncebay, yeni dönemde İTSO’nun yalnızca belge veren bir kurum değil, üyelerinin ticaretini geliştiren ve uluslararası pazarlarda işlerini kolaylaştıran aktif bir yapı olması gerektiğini ifade etti.

“Üyemiz Çin’e gittiğinde de Avrupa’ya gittiğinde de başka bir pazara açıldığında da odasının gücünü yanında hissetmeli. İTSO’nun görevi sadece sorunları dinlemek değil; çözüm üreten mekanizmaları da kurmak olmalı.”

“İnegöl’ün üretim gücünü dünyadaki doğru kaynaklarla buluşturacağız”

İTSO Çin Alım Ofisi’nin Hedef 2034 kapsamında planlanan uluslararası ticaret ve ihracat çalışmalarının önemli parçalarından biri olacağını belirten İncebay, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnegöl çok güçlü bir üretim şehri. Firmalarımızın dünyadaki teknolojiye, hammaddeye, makineye ve doğru üretim kaynaklarına daha hızlı ulaşmasını sağlamamız gerekiyor. İTSO Çin Alım Ofisi ile üyelerimizin işini kolaylaştıran, maliyetlerini daha doğru yönetmelerine yardımcı olan ve uluslararası ticarette güvenli hareket etmelerini destekleyen bir sistem kuracağız.”