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Kılıçaslan’ın hem uzun mesafeyi motosikletiyle kat etmesi hem de yolculuğunu umre ibadetiyle taçlandırması, İnegöl’de ilgi gördü.

Motosikletiyle çıktığı bu anlamlı yolculuk, çevresindekilerin de dikkatini çekti.

Kılıçaslan, yola çıkmadan önce yakınları, arkadaşları ve sevenleri tarafından İnegöl’den dualarla uğurlanmıştı.

Uzun yolculuğunun ardından kutsal topraklara ulaşan Kılıçaslan, şu anda umre ibadetini gerçekleştiriyor.

Motosikletine binerek İnegöl’den yola çıkan Kılıçaslan, yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat etti.

İnegöl Devlet Hastanesi’nde görev yapan Mustafa Kılıçaslan, umre ibadetini gerçekleştirmek için farklı bir yolculuğa çıktı.

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