İnegöl Devlet Hastanesi’nde görev yapan Mustafa Kılıçaslan, umre ibadetini gerçekleştirmek için farklı bir yolculuğa çıktı.

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Motosikletine binerek İnegöl’den yola çıkan Kılıçaslan, yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat etti.

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Uzun yolculuğunun ardından kutsal topraklara ulaşan Kılıçaslan, şu anda umre ibadetini gerçekleştiriyor.

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Kılıçaslan, yola çıkmadan önce yakınları, arkadaşları ve sevenleri tarafından İnegöl’den dualarla uğurlanmıştı.

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Motosikletiyle çıktığı bu anlamlı yolculuk, çevresindekilerin de dikkatini çekti.

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Kılıçaslan’ın hem uzun mesafeyi motosikletiyle kat etmesi hem de yolculuğunu umre ibadetiyle taçlandırması, İnegöl’de ilgi gördü.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ