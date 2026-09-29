İnegöl Devlet Hastanesi’nde görev yapan Mustafa Kılıçaslan, umre ibadetini gerçekleştirmek için farklı bir yolculuğa çıktı.
Motosikletine binerek İnegöl’den yola çıkan Kılıçaslan, yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat etti.
Uzun yolculuğunun ardından kutsal topraklara ulaşan Kılıçaslan, şu anda umre ibadetini gerçekleştiriyor.
Kılıçaslan, yola çıkmadan önce yakınları, arkadaşları ve sevenleri tarafından İnegöl’den dualarla uğurlanmıştı.
Motosikletiyle çıktığı bu anlamlı yolculuk, çevresindekilerin de dikkatini çekti.
Kılıçaslan’ın hem uzun mesafeyi motosikletiyle kat etmesi hem de yolculuğunu umre ibadetiyle taçlandırması, İnegöl’de ilgi gördü.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ