Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzeri (Kamyon yolu) asfalt şantiyesi mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametinden Çorlu istikametine seyreden T.Ç. idaresindeki 34 MCC 554 plakalı hafif ticari araç, viraja girerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak takla attı.
Şarampole sürüklenerek ters dönen araçta sürücü T.Ç. ve yolcu F.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha