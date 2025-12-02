Beylikdüzü’nde 2024 yılında medya çalışanı Muharrem Can Kurtuluş’u öldüren 3’ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Beylikdüzü’nde 14 Aralık 2024 tarihinde medya çalışanı Muharrem Can Kurtuluş’un önce cep telefonunu yağmalayan ardından ise ateş ederek öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 3 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile maktulün kardeşi ve babası da katıldı.

Beraatlarını talep etti

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Asilcan Aras, "Ben bir suç işlemedim. Bir suçum olmadığı için beraatımı talep ediyorum" dedi. Savunmasında olayın yanlış anlaşıldığını belirten tutuklu sanık Atakan Gökmen ise, "Bu olay yanlış anlaşılma sonucu bu evreye gelmiştir. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Tanık, ateş eden kişiyi kesin ve net olarak gördüğünü iddia etti

Erkan Altış isimli şahıs tanık sıfatıyla verdiği beyanında, "3 sanık arasından sadece Atakan’ı gördüm. Atakan araca gidip silah aldı. Ateş eden kişiyi kesin ve net olarak gördüm, Atakan’dı. Maktul ölmeden önce bana, sanıkların telefonunu aldığını söyledi" dedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini, dinlenmeyen tanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Beyanda bulunan müşteki ile avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmalarını istediklerini belirtti. Savunma yapan tutuklu sanık Asilcan Aras, "Savcının talebine katılmıyorum, ben bir suç işlemedim. Bir suçum olmadığı için beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Ara kadarını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 14 Aralık 2024 tarihinde Beylikdüzü’nde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras’ın arkadaşları Mine T. ve Selin S. ile birlikte Yakuplu Mahallesi’nde bulunan restoranda içki içtiği belirtildi. Arkadaş grubunun gece saatlerinde restorandan ayrıldığı, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras’ın, Mine T.’nin aracına bindiği, Selin S. ve Atakan Gökmen’in ise diğer araca bindiği iddianamede aktarıldı. Sonkan Gökmen’in burada bariyerin önünde aracı ile bekleyen maktul Muharrem Can Kurtuluş’a ‘bu ne yapıyor" dediği de iddianamede açıklandı. Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras’ın maktulün yanına giderek saldırdıkları, Gökmen’in maktulün telefonunu aldığı, araca binerek sanık Atakan’ın yanına gittiği iddianamede kaydedildi. Maktulün tanık Erkan Alkış’ın telefonu ile kendi cep telefonunu aradığı ve telefonunu istediği, sanık Atakan Gökmen’in telefona cevap vererek maktule küfürler edip nerede olduğunu sorduğu iddianamede ifade edildi. İddianamede Atakan Gökmen, Sonkan Gökmen ve Asilcan Aras’ın maktulün yanına gittiği belirtildi. Hazırlanan iddianamede Atakan Gökmen’in tabanca ile 6-7 el maktule ateş ettiği belirtildi. Sanıkların ardından Taha Keskin’i çağırıp durumu anlattığı, Keskin ile Esenyurt’ta bulunan bekar evine gittikleri iddianamede kaydedildi. Atakan Gökmen iddianamede yer verilen savunmasında, "Maktule ateş ettim. Benden başka kimse ateş etmedi. Olayda kullanılan tabanca bana ait" dedi.

İddianamede sanıklar Sonkan Gökmen, Asilcan Aras ve Atakan Gökmen hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘silahla birden fazla kişiyle nitelikli yağma’ suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Bir diğer sanık Taha Keskin hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Öte yandan sanık Atakan Gökmen hakkında ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.