Tekirdağlı minik öğrenci İrlanda’da düzenlenen Avrupa Satranç Şampiyonası’nda ikinci olarak Türkiye’nin gururu oldu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve özel bir okulda anaokulu öğrencisi olan 7 yaşındaki Kumsal İşlek, İrlanda’da düzenlenen ve 17 ülkeden 191 sporcunun katıldığı Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda birinci olan sporcu ile aynı puanı alarak ikinci oldu.

20-27 Ocak 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Türkiye Küçükler Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda 7 yaş kızlar kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olan Kumsal İşlek, 3-7 Haziran tarihleri arasında İrlanda’da düzenlenen Avrupa Satranç Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etti.

Avrupa ikincisi oldu

Küçük yaşta elde ettiği başarısıyla ailesine ve Tekirdağ’da büyük gurur yaşatan Kumsal İşlek’i turnuvaya ise öğretmeni Ceyda Aslan hazırladı. Kumsal’ın başarısından ötürü büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını ifade eden okul müdürü Tuğba Zenginal, "Bize bu yaşta bu gururu yaşatan yavrumuzu kutluyoruz. Orada İstiklal Marşı’mızı okutmuş olması bizler için, ülkemiz için ayrı bir gururdur" dedi.

Herkesi gururlandırdı

Okul müdürü Zenginal, "Üç yıldır okulumuzda olan Kumsal bu yıl mezuniyetini elde ettiği başarıyla taçlandırarak bizler için yıllarca silinmeyecek bir hatıra bıraktı. Tüm çocuklarımızın Kumsal gibi büyük başarılara imza atmasını diliyoruz" dedi.

Anne-babasından emeği geçenlere teşekkür

Küçük kızlarının 20-27 Ocak 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Türkiye Küçükler Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda 7 yaş kızlar kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olduğunu belirten Kumsal İşlek’in annesi Senem İşlek ve babası Burak İşlek ise, "30 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde İrlanda’da düzenlenen ve 17 ülkeden 191 sporcunun katıldığı Avrupa Satranç Şampiyonası’na Kumsal’ımız birinci ile aynı puan alarak Avrupa ikincisi oldu. Kumsal’ın bu başarısında emeği geçen Satranç öğretmeni Ceylan Aslan’a, okul yönetimine ve herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.