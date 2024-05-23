Türkiye’nin en büyük açık hava şenliklerinden birisi olan TEKNOFEST için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Bursa Uludağ Üniversitesi, yarışlara katılacak öğrenci topluluklarının çalışmalarının sergilendiği özel bir etkinliğe imza attı.

BUÜ Teknofest Topluluğu’nun organize ettiği "Proje Sergisi" programında yarışlarda yer alacak eserlerin tanıtımının yanı sıra, farklı sektörlerden önemli konuklar da öğrencilerle bir araya geldi. 21-22 Mayıs tarihleri arasında Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uslan ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Bursa İl Sorumlusu Nurkan Karabulut ile farkı sektörlerden yöneticiler katıldı.

“Öğrencilerim ve projeleriyle gurur duyuyoruz”

Öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TEKNOFEST organizasyonlarının her zaman kendilerini heyecanlandırdığını vurguladı. Öğrenci projelerini incelediğini ve yapılan tüm çalışmalarla gurur duyduğunu belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmazü, “Üniversite olarak ilk defa bir proje sergisi düzenliyoruz. Geçmiş yıllarda öğrencilerimizle bir araya geliyor ve kısmı konuşmalar yapıyorduk. Ancak bu defa çok daha geniş çaplı bir organizasyon yapalım ve projelerin ne aşamada olduğunu görelim istedik. Sergilenen eserleri inceledik, takım üyeleriyle yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Eksikler veya talepleri dinledik. Gördüklerimiz bizi çok mutlu etti. Yer aldığımız araştırma üniversiteleri liginde ciddi bir rekabet var. Yarış daha çok fen, mühendislik ve tıp alanlarında geçiyor. Bizim de bu alanlarda rakiplerimizden aşağı kalır yanımız yok. Akademik ve bilimsel çalışmalarımız ciddi bir ivme ile yükseliyor. Öğrencilerimizin ürettiği projeler de bizlere ayrıca kazanım olarak geri dönecektir. Bu anlamda her bir çalışma ve proje ile gurur duyuyoruz. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

Üniversitelerle işbirliği ağı genişliyor

Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uslan ise şirket hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. 20 üniversiteyle işbirliği protokolü yaptıklarını aktaran Prof. Dr. İbrahim Uslan, 8 üniversitede Ar-Ge ofisi açıklarını, 101 üniversiteyle de stajyer mühendis çalışmasını yürüttüklerini belirtti. Uslan, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde ise hem Ar-Ge ofisi açtıklarını hem de işbirliği protokolleri imzaladıklarını vurguladı.

“İnanmışlık, azim ve samimiyet başarıyı getirir”

Konuşmasında Kaan’ın ilk uçuş deneyiminde yaşadıklarından bahseden Prof. Dr. İbrahim Uslan, “Havacılık sektöründe ilk uçuşların yüzde 50’si başarısızlıkla sonuçlanır diye konuşulur. Kaan’ın ilk uçuşu öncesi hepimizde büyük bir heyecan vardı. Evden çıkarken eşime bile bugün Kaan uçacak diye bilgi vermedim. Ne ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Sizin gördüğünüz, medyaya yansıyanlar işin çok ufak bir kısmıdır. İlk uçuş anında orada çalışan 2 bin mühendisin yaşadığı heyecanı ve gururu görmek benim tüylerimi diken diken etmişti. Hepimiz çok duygulanmıştık. Uçuştan bir gün önce pilotumuz Barbaros Albay bize bir şey olursa iki gün sonra değil, ertesi gün hemen çalışmalara kaldığınız yerden devam edin demişti. Bu sözler inanmışlığın, niyetin ve azmin en güzel göstergesidir. Ondan sonra zaten başarı gelir. Gelmese bile bizim bu inanmışlığa ihtiyacımız vardı ve hep birlikte azimle çalışarak başardık” şeklinde konuştu.

Program, öğrenci stantlarının gezilmesi ve konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.