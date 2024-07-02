Teknoloji sektöründe Türkiye’nin rol modellerinin belirlendiği ve eğitimle desteklendiği ’Teknolojinin Lider 100leri projesi’ ilk mezunlarını verdi. Türkiye’nin teknoloji alanında en yetenekli gençlerinin seçilerek eğitim programına dahil edildiği projede eğitim alan öğrencilerin yüzde 80’i kadınlardan oluşuyor.

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), Cumhuriyet’in yeni yüzyılında önemli bir projeye imza attı. “Teknolojinin Lider 100leri” projesi ile katılımcılara kapsamlı ve tamamen ücretsiz bir eğitim programı sunuldu. Proje kapsamında 166’sı kadın 23’ü erkek olmak üzere toplam 189 öğrenci 4 aylık eğitim süreci sonunda sertifikalarını alarak mezun olmaya hak kazandı. Türkiye’nin teknoloji alanında en yetenekli gençlerinin seçilerek eğitim programına dahil edildiği projede öğrencilerin yüzde 80’i kadınlardan oluşuyor.

Türkiye’nin teknolojide yetişmiş insan gücüne katkı sağlamayı hedefleyen projenin ilk mezunları destekleyici kurumların temsilcilerinin katılımıyla 1 Temmuz’da gerçekleştirilen özel etkinlikte sertifikalarını aldılar.

Törende Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Banu Arıduru proje hakkında bilgiler verdi.

Proje ile ilgili konuşan Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, “Yaklaşık dört yıl önce bilimde ve teknolojide sayıca az motivasyon olarak düşük olan kadın uzman sayısını arttırmak, kadınları teknolojiye, istihdama ve üretime kazandırmak amacıyla Teknolojide Kadın Derneği’ni kurduk. Dernek olarak amacımız sadece kadınlara değil tüm gençlerimize, tüm insanlığa hizmet vermek ve bu alanda teknolojide çeşitliliği sağlamak, kadınları teknolojiye, istihdama ve üretime kazandırmak. Bunu yaparken de sadece kadınlara değil tüm gençlerimize, tüm insanlığa hizmet vermek ve bu alanda teknolojide çeşitliliği sağlamayı hedefliyoruz. Teknoloji çağında Türkiye’nin güçlenmesi, ekonomik olarak refaha çıkabilmesi, teknoloji gücüyle nüfusu az da olsa dünyanın lider ülkeleri arasına girebilmesi ve özellikle yapay zeka ve bunun getirdiği yeni dünya düzenine uygun yeni insan formunun en güçlü olduğu ülkelerden birisi haline getirebilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz’’ dedi.

‘‘Geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeye, istihdam etmeye devam edeceğiz’’

Projenin devam edeceğini de belirten Öney, ‘‘Teknolojide Kadın Derneği olarak Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirdiğimiz Teknolojinin Lider 100leri projemiz ile gençlerimizi geleceğin mesleklerinde istihdama hazır hale getirmek ve istihdama yerleştirmek en büyük hedefimiz oldu. Bu kapsamda dernek üyelerimiz ve 68 marka ile birlikte rekabet gözetmeksizin projenin etkisini arttırmak için ilk defa bir projede birleşti ve Türkiye’nin her tarafından 189 gencimizi bu programa dahil etmek için bir seçim süreci yaptık. Projemizi Türkiye’nin en büyük problemi olan rol modellerimizi yetiştirmeye odaklı olarak geliştirdik. Projemiz önümüzdeki dönemde de geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeye ve istihdam etmeye, Türk ekonomisine rol model olacak liderleri eğiterek yetişmiş insan gücü sunmaya devam edecek ” açıklamasında bulundu.

‘‘Mezun olan öğrencilerimizin ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz’’

Proje ile teknoloji alanında yeni liderler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Banu Arıduru da, “Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) olarak proje destekçilerimizin de katkılarıyla hayata geçirdiğimiz “Teknolojinin Lider 100leri” projesi ile teknoloji alanında yeni liderler yetiştirmeyi hedefledik ve bugün yetenekli öğrencilerimiz programı başarıyla tamamlamış bulunuyor. Bu proje, Teknolojide Kadın Derneği’nin kurumsal üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok marka ile el ele vererek hazırladığı “Birlikte Güçlüyüz” konsepti altında ortaya konulan çok önemli bir projedir. Projemiz kapsamında, 6 farklı başlıkta 4 ay süren programımızın içeriğinde; teknik eğitimlerin yanı sıra soft skill eğitimler ve mentorluk desteği de vardı. Bu kapsamlı programa başvurular planlarımızın da üstündeydi ve biz de kapasitemizi artırarak ilk dönemimizi 166 kadın ve 23 erkek katılımcı ile başlattık. Ne mutlu bizlere ki bugün bu katılımcıların tamamı başarıyla mezun oluyor. Mezun olan öğrencilerimizin ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin genç teknoloji liderleri iş dünyasındaki yerini almaya hazır

Türkiye’de rol model ihtiyacını karşılamak amacıyla, hayata geçen eğitim programı, Türkiye’nin teknoloji alanında en yetenekli gençlerini seçerek onlara teknik ve sosyal beceriler kazandırma hedefiyle yola çıktı. Başvurular arasından seçilen öğrenciler Veri Analitiği, Python ile Veri Bilimi, Python ile Yapay Zeka, Robotik Süreç Otomasyonu, Süreç Analisti ve Siber Güvenlik alanlarda uzmanlaşırken bir yandan da IQ, EQ ve CQ alanında sosyal beceri eğitimleri ve onları destekleyen kurumlardan mentorluk desteği aldılar.

Teknolojinin Lider 100leri projesi, teknoloji alanında daha fazla lider yetiştirmeyi, kadınların bu alanda daha aktif olmalarını teşvik etmeyi ve genç yeteneklerin kariyerlerini bu alanda geliştirmeleri konusunda yol gösteriyor. Proje ilerleyen dönemde yeni öğrencilerle uzun vadede geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Projeyi destekleyen şirketler öğrencilerin istihdamında da destek oluyor

Türkiye’nin en yetenekli, yetkin ve eğitim olarak en güçlü gençlerine çağrıda bulunarak, onların teknoloji liderleri olarak yetiştirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında destekçi olan firmalar aracılığıyla istihdam imkanı sunuluyor. Bu sayede, yetenekli gençlerin teknoloji sektöründe kariyer yapmaları teşvik ediliyor ve bu alanda daha fazla lider yetiştirilmesi hedefleniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler destekçi firmaların desteğiyle çalışma hayatına adım atıyor.

Projeye 68 kurum destekçi oldu, kurumlar gençlerin istihdamına destek verecek.