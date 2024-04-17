Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında yapay zekâ teknolojisiyle Atatürk’ün sesini gerçeğe en yakın haliyle elde eden Teknosa, bu projesiyle MIXX Awards Türkiye’den ‘Yılın En İyisi’ ödülü de dahil olmak üzere 4 ödül birden kazandı.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, ‘İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti’ projesiyle kazandığı ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Teknosa, yılın en iyi dijital çalışmalarını değerlendiren MIXX Awards’tan (Marketing and Interactive Excellence) dört ödülle döndü.

Atatürk’ün kendi sesinden daha önce hiç duyulmayan sözlerini yapay zekâ teknolojisiyle Türk halkına armağan eden Teknosa, ‘Yılın En İyisi’ ödülünün yanı sıra ‘Cumhuriyetin 100. Yılı’ ve ‘Deneysel ve Yenilikçi’ kategorilerinde ‘Altın Mixx’ ödülünün, ‘Dijital Ses Reklamcılığı’ kategorisinde ise ‘Bronz Mixx’ ödülünün sahibi oldu.

Teknosa adına ödülleri pazarlama ekipleri aldı.