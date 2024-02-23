Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında yapay zekâ teknolojisiyle Atatürk’ün sesini gerçeğe en yakın haliyle üretip Türk halkına armağan eden Teknosa, bu projesiyle MarTech Awards’ta dört ödül birden kazandı.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, pazarlamada en başarılı teknoloji kullanımlarını ödüllendiren MarTech Awards’tan dört ödülle döndü. ‘İkinci yüzyılda da en büyük armağan: Türkiye Cumhuriyeti’ projesiyle Atatürk’ün kendi sesinden daha önce hiç duyulmayan sözlerini yapay zekâ teknolojisiyle Türk halkına armağan eden Teknosa, ‘En İyi İçerik Teknolojisi’, ‘En İyi Yapay Zekâ Teknolojisi’, ‘En İyi Üretken Yapay Zekâ Kullanımı’ ve ‘Özel Gün İletişiminde En İyi Teknoloji Kullanımı’ ödüllerine layık görüldü. Marka adına ödülleri pazarlama ekipleri aldı.

‘Türkiye’nin En Teknolojik Marketi’ oldu

Marka, bu ödüllerin yanı sıra Türkiye’nin en teknolojik markalarını belirlemek amacıyla NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile gerçekleştirilen Tech Brands Turkey araştırmasına göre de ‘Türkiye’nin En Teknolojik Teknoloji Marketi’ oldu.