Katma değerli ihracatla büyümek isteyen tekstil sektörü, sürdürülebilirlik temasıyla yenilikçi fikir ve projeleri destekleyecek. Bu kapsamda, sektördeki inovasyonu teşvik eden en önemli etkinliklerinden TechXtile Challenge Tasarım Yarışması başvurulara açıldı. Bu yıl 6. kez düzenlenecek yarışmanın başvuruları 16 Aralık tarihine kadar devam edecek.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin tekstil sektöründe inovasyonu teşvik eden en önemli etkinliklerinden biri olan TechXtile Challenge Tasarım Yarışması, bu yıl 6. kez düzenleniyor. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde ve Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek olan yarışma, bu yıl “Sürdürülebilirlik” temasını merkezine alıyor.

Tekstil sektöründe çevre dostu üretim süreçlerini teşvik ederek katma değerli ihracata katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın başvuruları Kasım ayı itibariyle başladı. 16 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek olan yarışmaya tekstil alanında yenilikçi fikirler ve projeler sunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge personelleri, teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açıktır.Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış herkes bireysel ya da ekip olarak katılabiliyor.

Yerli ve Yenilikçi Üretimi Destekliyor

TechXtile Challenge Tasarım Yarışması, tekstil sektöründe sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projeleri destekleyerek üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılmasını hedefliyor. Yarışma, aynı zamanda, teknoloji odaklı tekstil girişimciliği ekosisteminin güçlenmesine de katkı sunmayı amaçlıyor.

Yarışma kapsamında, sürdürülebilirlik odaklı projelerin yanı sıra dijitalleşme, ileri malzemeler, proses teknolojileri, çevre, teknik tekstil ve millileştirme çalışmaları, deprem ile mücadeleye yönelik teknolojiler gibi temaları kapsayan başvurular da değerlendirilecek.

İki Kategoride Yarışan Fikirler Mart Ayında Ödüllendirilecek

Yarışmacılar, fikir aşamasında olan projeleriyle “Level Up” kategorisinde ya da geliştirilmiş ürün ve hizmetleriyle “ScaleUp” kategorisinde başvuruda bulunabilecek. “Level Up” kategorisinde yenilikçi ve ticarileşme potansiyeli olan fikirlerin ürüne dönüşmesi desteklenirken, “ScaleUp” kategorisinde erken aşamadaki projelerin pazardaki başarısına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yarışmanın kazananları UTİB’in sağladığı mentorluk, eğitim ve yatırım ağı desteği ile ödüllendirilirken, başarılı projeler sürdürülebilirlik ve inovasyon alanında fark yaratmaları için çeşitli sektör paydaşları ile buluşacak. Kazanan projeler ayrıca, sanayi iş birlikleri, teknik destekler, yurt dışı tasarım bursları ve yatırımcılarla tanışma gibi fırsatlarla ödüllendirilecek.

Advanced Pitching ve Ödül Töreni Haftası Mart 2025’te gerçekleşecek.