Yüksek enflasyon ve artan faturalarla mücadele eden tüketicilere, bir sürpriz de Özel İletişim Vergisi'nden geldi. GSM hattı sahiplerinden alınan Özel İletişim Vergisi'nin, 1 Ocak 2025 itibarıyla 575 lira olacağı açıklandı.

Türkiye'de 1999 yılında meydana gelen deprem sonrasında yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi, telefon hattı sahiplerinden aylık olarak alınıyor. 2024 yılı için 400 lira olarak belirlenen ÖİV, 1 Ocak 2025 itibarıyla artarak 575 lira olacak.

Yeni hat alacak kullanıcılar için, faturalı veya faturasız ayrımı yapılmaksızın her birinden alınacak aylık ücret 47 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Telefonlardan alınan vergi ayrıca ev interneti kullanan kişilerden de yüzde 10 tutarında kesilecek. Özel İletişim Vergisi genel olarak elektronik haberleşme ve yayın hizmetlerini kapsıyor.