TEM Otoyolu Okmeydanı ayrımlarında iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada bir sürücü diğerinin önünü keserek camını yumrukladı. Saldırgan sürücünü yanındaki kız arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı.

TEM Otoyolu Kağıthane Okmeydanı ayrımlarında meydana gelen olayda, iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ettiği esnada hafif ticari aracın sürücüsü emniyet şeridinden süratli şekilde gelerek otomobilin önünü kesti. Aracından inen sürücü ardından otomobili tekmeleyerek camına da yumruk attı. Öfkeden çılgına dönen sürücüye yanındaki kız arkadaşı engel olmaya çalışırken, yaşananlar ise otomobil sürücüsünün kamerasına yansıdı.