TEM Otoyolu Halkalı mevkiinde hafriyat kamyonu ve iki otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay TEM Otoyolu Edirne istikameti Halkalı mevkiinde yaşandı. Hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün karıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarından ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Kaza sonrası oluşan trafik dron ile görüntülendi.