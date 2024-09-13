Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri ile BUSKİ ekipleri güç birliği yaparak Gökdere’de ‘daha temiz çevre’ için detaylı bir çalışma başlattı.

Bursa’nın daha yeşil ve daha temiz bir kent olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumlarla da işbirliği yaparak yaşanabilir bir Bursa hedefiyle hareket ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, Osmangazi ve Yıldırım Belediyeleri ile birlikte Gökdere’de temizlik faaliyetlerini başlattı. Ekipler, Gökdere’nin güney kısmından başlayarak Ankara Yolu’nun kuzeyinde kadar olan güzergahta yer alan dere yatağında, yeşil alanlarda ve bağlantılı kaldırımlarda ayrıntılı temizlik çalışması yaptı. Geri dönüşüm için tüm toplanan atıklar ayrıca tasnif edildi. Kent Estetiği yol süpürge araçları da çevre caddelerde bölgesel temizliğe destek verdi. ‘Kent estetiği’ kavramının temiz bir çevreyle başlayacağı bilinciyle hareket eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürecek.