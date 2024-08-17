Geçen temmuz ayında Bursa-Yenişehir Havalimanı’nda toplam 17 bin 82 yolcuya hizmet verildi.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2024 yılı temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 16 bin 165, dış hat yolcu trafiği 917 oldu. Böylece temmuz ayında toplam 17 bin 82 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında Bursa Yenişehir Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 751, dış hatlarda 18 olmak üzere toplamda bin 769’a ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda 194 ton oldu.

7 aylık (Ocak-temmuz) döneminde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 121 bin 806, uçak trafiği 11 bin 61, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise bin 311 ton olarak gerçekleşti.