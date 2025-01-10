Olay saat 10.00 sıralarında Huzur mahallesi 2. Sokaktaki evde meydana geldi. Sabah uyanan Maşallah Ö.(54) ile eşi Vahide Ö.(52) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşini eşini başından ve kolundan yaraladı. Yaralı adam da mutfaktan bulduğu tencereyi kadının başına vurarak yaraladı. Kavgaya olay yerine sevk edilen Polis ekiplerince sonlandırıldı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Tedavileri tamamlanan eşler arasında hastaneden çıkarken tartışma alevlendi. Ekipler çifti yine yatıştırdı. Kadın ve eşi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

SERBEST KALDI

Şüpheli koca sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.