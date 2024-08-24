MHP Edirne geçmiş dönem İl Başkanı Zakir Tercan, sosyal medyasında yaptığı “Çıkarları için onun bunun önünde eğilenler” başlıklı paylaşımı ile dikkatleri çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tercan’ın yaptığı paylaşım şöyle;

“Çok şey bilmenize gerek yok. Sevginin, fedâkarlığın, emeğin ne demek olduğunu bilen insanların kıymetini bilin yeter. Çünkü herşeyin başı emektir.. Emek heba olmaz! Mutlaka seni arar ve mükafatıyla bulur.

Yazar Yıldıray Çiçek diyor ki: “Bu hayat bize, dostlukta ve arkadaşlıkta sıfır hatayla, özenle davrandığımız insanların, finalde bize yaşattığı alçaklık, kahpelik, nankörlük ve ahmaklık kadar kötülükleri yaşatarak verebileceği başka bir ders yoktur.” Çok doğru yazarım!

Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin Ömrü çile, yolu hep çetin oldu… Sırtı hançer yarası doldu da of bile demedi. Ömrünüz uzun, hareketiniz daim olsun bilge liderim…

Nankörler, vefasızlar, hinler, menfaat için kendini pazarlayanlar, beraber yürüdüğü arkadaşını yarı yolda bırakıp saf değiştirenlerin alayı bir araya gelse bilge liderimizin bu davaya yaptığı hizmetin sadakası ve tozu bile olamazlar.

Merhum Ahmet Arvasi’nin dediği gibi; “Milliyetçi Hareket, küçük parti hesaplarında değil bütün parti ve politikalara yön veren milli ve mukaddes bir aksiyondur.”

Bu ruhtaki, bu karekterde ki, bu çapdaki, bu kişilikteki kişilerden.. Asla fayda gelmez.. Aksine hep zarar gelir. Çünkü bunların mayası çok ama çok bozuk!...

Biz! Menfaatimiz için ne Liderimizi satarız, ne davamızı bırakırız, ne de partimizi terk ederiz. Bzleri bu yolda dik, omurgalı ve şahsiyetli kılan Allah'a şükürler olsun.

Yazar Yıldıray Çiçek diyor ki: “Brütüs gibi elinde hançerle bekle ama dergâhta bekleyen derviş rolü oyna… “Bir lokma, bir hırka” sözünü dilinden düşürme ama dünya malı için en şehvetli halinle sinekten yağ çıkar… Kutsal davaları sömürmek için bünyeye giren parazit ol ama nesli tükenmiş kahraman gibi davran…” Yazarımızın bu düşüncelerine canı gönülden katılıyorum.

Biz! Menfaatimiz için ne Liderimizi satarız, ne davamızı bırakırız, ne de partimizi terk ederiz. Bzleri bu yolda dik, omurgalı ve şahsiyetli kılan Allah'a şükürler olsun. Bugün ne diyorsak dünde onu diyorduk, dün ne söylüyorsak bugünde onu söylüyoruz. Gittiğimiz yol belli, durduğumuz yer belli…

Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun… Adam gibi duranlara, hesabi değil hasbi olanlara selam olsun… Ülkemizi, milletimizi, kutlu davamızı, ahlak ve hakikat üzere yaşayan gerçek dava arkadaşlarımızı koruyup kollamasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Yazar Yıldıray Çiçek Diyor ki: “Al sana en basit sahte, riyakar insan tarifi: “Olduğun gibi görünme, göründüğün gibi olma…” İdealist görün ama yaşama… Helal nutukları at ama haram ye… Namus için ölürüm de namus kirlet… Ruhunla oralıyken, bedeninle buralı gibi davran… Aynen öyle yazarım!

Allah bizi, sizi, hepimizi menfaati için adam satanlardan, davaya nifak tohumu ekenlerden, biçenlerden, çıkarları için onun bunun önünde eğilenlerden, bükülenlerden, dik durmayanlardan, iki yüzlü, söz verip sözünde durmayanlardan, söylediği sözleri inkar eden, dedi-kodu fitne üreten şeytan ruhlu olanlardan korusun.”