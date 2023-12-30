29 Eylül de Bursa’nın İnegöl ilçesi merkezli 4 ilde Terkinler çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden, aralarında çete lideri Nazi T. (57) ile oğulları Mehmet (28) ve Erkan T. de (33) olduğu 16 kişi tutuklandı, 9’u adli kontrol şartıyla, 19 kişi ise serbest bırakılmıştı.

3 AY SONRA YAKALANDI

Operasyonda firari olan C.B. isimli çete üyesi 3 ay sonra Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezevine gönderild.