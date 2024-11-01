Türkiye'nin 11 ilinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda örgütün kırsalda eylem yapmak amacıyla kullandığı mağara, sığınak ve barınma alanları imha edildi.

Operasyonlar kapsamında; 661 kilogram patlayıcı madde, 4 adet M79 Isı Güdümlü Tanksavar Mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar, 3 adet PKM makineli tüfek, 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 12 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 105 el bombası, 78 roketatar mühimmatı, 25 top, havan ve bombaatar mühimmatı ve 14.067 çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi. Operasyon süresince, 37 mağara, sığınak ve barınma alanı kullanılamaz hale getirildi.

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda; Şırnak, Mardin, Elazığ, Hatay, Muş, Siirt, Tunceli, Iğdır, Bingöl, Bitlis ve Hakkâri İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Operasyonlarda Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, J-SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Palu, Payas, Şenyayla, Pervari, Nazımiye, Iğdır Merkez, Yayladere, Mutki ve Hakkâri kırsalında terör örgütünün faaliyetleri engellendi.