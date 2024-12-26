DEM Parti'nin İmralı başvurusuna yanıt geldi. Görüşmenin bugün veya yarın yapılması öngörülüyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebinde bulunmuşlardı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı son açıklamada talebi incelediklerini ve 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri tamamlandıktan sonra görüşmenin gerçekleşebileceğini ifade etmişti.

İZİN VERİLDİ İDDİASI!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, DEM Parti'nin başvurusuna olumlu yanıt verildiği ve görüşmenin bugün veya yarın yapılacağı belirtildi.

Eğer hava koşulları elverişsiz olursa, görüşme için farklı bir tarih belirlenecek.

ADAYA KİMLER GİDECEK?

DEM Parti'den İmralı'ya yapılacak ziyaret için belirlenen heyette yer alacak isimler de netleşti.

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, görüşmeyi gerçekleştirecek olan isimler arasında.