İzmir'de kutlama programında çocuklarla ve eğitmenlerle birlikte pasta kesen Başkan Kınay, çocukların daha iyi koşullarda ve refah içerisinde büyümeleri için Karabağlar’da önemli projeleri hayata geçireceklerini belirterek “Çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Onların mutlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni yılda bu hedef doğrultusunda projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca kreş sayılarımızı çoğaltarak daha fazla çocuğumuza kaliteli eğitim hizmeti sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kutlama sırasında Başkan Kınay, çocuklarla tek tek tanışarak ellerini sıktı ve onlara duyduğu sevgiyi hissettirdi. Çocuklar da Başkan Kınay’a sımsıkı sarılarak ona duydukları sevgiyi gösterdi. Bu sıcak ve samimi anlar, kutlamaya ayrı bir anlam kattı.